Labo des contes Bestiaire fantastique Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Labo des contes Bestiaire fantastique

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:33:00

fin : 2026-07-08 18:36:00

Date(s) :

2026-07-08

Plongez dans le monde merveilleux du bestiaire extraordinaire crée par l’humanité à travers les âges. L’ombilicologue présente divers exemples pour découvrir ou se remémorer les chimères et autres animaux fantastiques que l’on rencontre dans les mythes.

En famille, les participants vont donner forme à leur propre animal légendaire, en volume au fur et à mesure de collages, utilisant des matériaux dénichés dans le jardin feuilles, brindilles, fleurs, herbes… Qui sont ces animaux, quelles sont leurs histoires ? Nous le découvrirons en fin d’atelier, grâce aux prises de paroles qui déclinent les identités des monstres !

Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, une partie de l’activité se déroule en extérieur.

Public en famille avec des enfants de 7 ans et +

Jauge à 15 participants .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Labo des contes Bestiaire fantastique

L’événement Labo des contes Bestiaire fantastique Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine