La fête de la Saint-Jean au Nombril Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

La fête de la Saint-Jean au Nombril

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:33:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au programme

– Spectacle le Poitevinologue

Au 21e siècle qu’est ce qui peut pousser l’homme à apprendre la langue du Poitou ? Avant de l’apprendre per la goule, o fau qu’o passe per les pés, es pas, la taere, on prends des cours avec un Poitevinologue, un musicien et un apprenti Parlanjhous avec de la danse, de la musique et de la poésie.

– Visite légendaire du Nombril du Monde

– Spectacle Objectif Miami Les Dolphin Apocalypse

Trois nageuses synchronisées décident d’aller à l’American Compétition of The Best Biggest Show. C’est à Miami, alors elles partent en barque. Friendship, sueurs froides, American dream, suivez l’odyssée burlesque et hallucinée des Dolphin Apocalypse !

– Concert Batucada Bagapas Cie Taptapo

Répertoire revisité de rythmiques brésiliennes, entre funk, samba, afoxé, timbalada, reggae, maracatu…

Puis fin de soirée avec le feu de la Saint Jean. .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : La fête de la Saint-Jean au Nombril

L’événement La fête de la Saint-Jean au Nombril Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine