Labo des contes Jardin dans tous les sens Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Labo des contes Jardin dans tous les sens Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson mercredi 22 juillet 2026.
Pougne-Hérisson
Labo des contes Jardin dans tous les sens
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:33:00
fin : 2026-07-22 17:36:00
Date(s) :
2026-07-22
Éveillez vos sens avec Vincent, notre jardinier, qui vous embarque pour un voyage sensoriel à travers vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche et vos mains… Le jardin regorge de découvertes et abonde de merveilles qu’il faut conserver avec soin.
Vous aurez l’opportunité de vous essayer à la création d’un parfum éphémère, d’écouter attentivement les sons du jardin, de remonter le temps, de toucher diverses textures et distinguer leurs nuances, de déguster des mets issus du jardin et d’élaborer une palette de couleur !
Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, l’activité se déroule en extérieur
Public en famille avec des enfants de 3 à 6 ans
Jauge à 20 participants .
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Labo des contes Jardin dans tous les sens
L’événement Labo des contes Jardin dans tous les sens Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine
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