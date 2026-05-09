Labo des contes Jardin dans tous les sens Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Labo des contes Jardin dans tous les sens

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:33:00

fin : 2026-07-22 17:36:00

Date(s) :

2026-07-22

Éveillez vos sens avec Vincent, notre jardinier, qui vous embarque pour un voyage sensoriel à travers vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche et vos mains… Le jardin regorge de découvertes et abonde de merveilles qu’il faut conserver avec soin.

Vous aurez l’opportunité de vous essayer à la création d’un parfum éphémère, d’écouter attentivement les sons du jardin, de remonter le temps, de toucher diverses textures et distinguer leurs nuances, de déguster des mets issus du jardin et d’élaborer une palette de couleur !

Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, l’activité se déroule en extérieur

Public en famille avec des enfants de 3 à 6 ans

Jauge à 20 participants .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Labo des contes Jardin dans tous les sens

L’événement Labo des contes Jardin dans tous les sens Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine