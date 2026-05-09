Labo des contes Racontée en tribu Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Labo des contes Racontée en tribu

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:33:00

fin : 2026-08-05 18:36:00

Date(s) :

2026-08-05

Issue des peuples amérindiens, la méthode portée par la conteuse Fiona McLeod, développée au sein de cet atelier a fait ses preuves en matière de mémorisation et d’affirmation de la confiance en soi. Elle consiste à symboliser les différents personnages, lieux, objets et actions d’un conte par des petits éléments fixés sur un bâton qui devient ainsi un peu magique…

En famille, les participants représentent de manière non-figurative le fil conducteur et les composants du conte choisit au préalable. Cette réalisation plastique offre un espace d’expression différente de la parole, facilitant la mémorisation de l’histoire en la visualisant.

Public en famille avec des enfants de 7 ans et +

Jauge à 15 participants .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Labo des contes Racontée en tribu

L’événement Labo des contes Racontée en tribu Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine