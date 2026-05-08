Le Festival du Nombril La fake au village ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Le Festival du Nombril La fake au village ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.
Pougne-Hérisson
Le Festival du Nombril La fake au village !
Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-13
L’autre jour, en causant avec Pinocchio qui faisait une petite halte dans le jardin des histoires, nous avons pensé qu’il était urgent d’ausculter le mensonge .
Voilà pourquoi, au cœur du village légendaire de Pougne-Hérisson, berceau de toutes les histoires du monde, le Nombril du Monde propose un festival qui interroge avec humour et poésie les liens entre mensonge artistique et fake news.
Depuis plus de vingt ans, le Nombril du Monde cultive l’art de raconter.
Ici, la baliverne est un jeu collectif, un patrimoine, un moteur d’histoires.
Ici, l’erreur est volontaire, la vérité se glisse entre les lignes et le mensonge se donne en spectacle.
Pendant 3 jours, le Nombril transformera ses jardins, ses scènes et ses sentiers en un laboratoire joyeux pour les arracheurs de dents, les baratineurs de tous bois, les mythomanes, les pipeauteurs… .
Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Festival du Nombril La fake au village !
L’événement Le Festival du Nombril La fake au village ! Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 29 mai 2026
- L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 5 juin 2026
- Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ? Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 18 juin 2026