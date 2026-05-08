Le Festival du Nombril La fake au village ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Le Festival du Nombril La fake au village !

Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

L’autre jour, en causant avec Pinocchio qui faisait une petite halte dans le jardin des histoires, nous avons pensé qu’il était urgent d’ausculter le mensonge .

Voilà pourquoi, au cœur du village légendaire de Pougne-Hérisson, berceau de toutes les histoires du monde, le Nombril du Monde propose un festival qui interroge avec humour et poésie les liens entre mensonge artistique et fake news.

Depuis plus de vingt ans, le Nombril du Monde cultive l’art de raconter.

Ici, la baliverne est un jeu collectif, un patrimoine, un moteur d’histoires.

Ici, l’erreur est volontaire, la vérité se glisse entre les lignes et le mensonge se donne en spectacle.

Pendant 3 jours, le Nombril transformera ses jardins, ses scènes et ses sentiers en un laboratoire joyeux pour les arracheurs de dents, les baratineurs de tous bois, les mythomanes, les pipeauteurs… .

Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Le Festival du Nombril La fake au village !

L’événement Le Festival du Nombril La fake au village ! Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine