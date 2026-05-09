Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson mercredi 29 juillet 2026.
Pougne-Hérisson
Veillée Soupe au caillou
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:03:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La soupe au caillou, c’est très simple, chaque participant.e amène son légume et son histoire et on mélange le tout autour d’une bonne soupe agrémentée d’une pierre à histoires, qui fait du lien entre les personnes et nous fait causer… des beaux mensonges ! Qui n’a jamais entendu ou même raconté d’histoires ?
Venez partager, autour de la soupe au caillou, les mensonges qui ont éclairé vos vies !
Soirée qui te coûtera un légume emmène ton légume et on cuisine et partage la soupe !
Au delà de la soupe, le bar est ouvert avec des crêpes et des boissons. .
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée Soupe au caillou
L’événement Veillée Soupe au caillou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 29 mai 2026
- L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 5 juin 2026
- Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- La fête de la Saint-Jean au Nombril Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 13 juin 2026