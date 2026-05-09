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Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Le Nombril du Monde

Adresse : 7 Rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:03:00

Tarif :

Pougne-Hérisson

Veillée Soupe au caillou

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:03:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

La soupe au caillou, c’est très simple, chaque participant.e amène son légume et son histoire et on mélange le tout autour d’une bonne soupe agrémentée d’une pierre à histoires, qui fait du lien entre les personnes et nous fait causer… des beaux mensonges ! Qui n’a jamais entendu ou même raconté d’histoires ?
Venez partager, autour de la soupe au caillou, les mensonges qui ont éclairé vos vies !
Soirée qui te coûtera un légume emmène ton légume et on cuisine et partage la soupe !
Au delà de la soupe, le bar est ouvert avec des crêpes et des boissons.   .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  lenombril@nombril.com

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English : Veillée Soupe au caillou

L’événement Veillée Soupe au caillou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine

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