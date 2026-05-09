Veillée Soupe au caillou Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Veillée Soupe au caillou

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:03:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La soupe au caillou, c’est très simple, chaque participant.e amène son légume et son histoire et on mélange le tout autour d’une bonne soupe agrémentée d’une pierre à histoires, qui fait du lien entre les personnes et nous fait causer… des beaux mensonges ! Qui n’a jamais entendu ou même raconté d’histoires ?

Venez partager, autour de la soupe au caillou, les mensonges qui ont éclairé vos vies !

Soirée qui te coûtera un légume emmène ton légume et on cuisine et partage la soupe !

Au delà de la soupe, le bar est ouvert avec des crêpes et des boissons. .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Veillée Soupe au caillou

L’événement Veillée Soupe au caillou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine