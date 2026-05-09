Labo des contes Kamishibaï Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Labo des contes Kamishibaï Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson mercredi 5 août 2026.
Pougne-Hérisson
Labo des contes Kamishibaï
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:33:00
fin : 2026-08-05 17:36:00
Date(s) :
2026-08-05
Venu du pays du Soleil levant, le Kamishibaï (théâtre de papier) est composé d’une série de planches cartonnées illustrées, racontant une histoire. Laissez l’ombilicologue vous conter celle qu’il renferme, mais la dernière planche illustrée a disparu…
En famille, apporter votre aide à l’ombilicologue pour terminer le récit. Munis de vos crayons colorés et surtout de votre imagination, vous dessinerez les éléments de la fin de l’histoire pour ensuite les intégrer dans le butaï (théâtre en bois) et ainsi la conclure !
Public en famille avec des enfants de 3 à 6 ans
Jauge à 20 participants .
Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Labo des contes Kamishibaï
L’événement Labo des contes Kamishibaï Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine
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