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Atelier peinture acrylique Café associatif de la Poste Amfreville

Atelier peinture acrylique Café associatif de la Poste Amfreville samedi 9 mai 2026.

Lieu : Café associatif de la Poste

Adresse : 3 Rue Morice

Ville : 14860 Amfreville

Département : Calvados

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Amfreville

Atelier peinture acrylique

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier de création.
Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier peinture sur les macro-insectes.

Animé par Artotem, le matériel est fourni.
Places limitées.
Inscription obligatoire par mail auprès du café associatif de la Poste.   .

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie   cafe.asso.poste@gmail.com

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English : Atelier peinture acrylique

The café associatif de la Poste invites you to spend a convivial moment at this creative workshop.

L’événement Atelier peinture acrylique Amfreville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge

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