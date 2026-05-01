Atelier peinture acrylique Café associatif de la Poste Amfreville

Amfreville

Atelier peinture acrylique

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier de création.

Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier peinture sur les macro-insectes.

Animé par Artotem, le matériel est fourni.

Places limitées.

Inscription obligatoire par mail auprès du café associatif de la Poste. .

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

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English : Atelier peinture acrylique

The café associatif de la Poste invites you to spend a convivial moment at this creative workshop.

L’événement Atelier peinture acrylique Amfreville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge