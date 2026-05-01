Atelier peinture acrylique Café associatif de la Poste Amfreville
Atelier peinture acrylique Café associatif de la Poste Amfreville samedi 9 mai 2026.
Amfreville
Atelier peinture acrylique
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier de création.
Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment convivial lors de cet atelier peinture sur les macro-insectes.
Animé par Artotem, le matériel est fourni.
Places limitées.
Inscription obligatoire par mail auprès du café associatif de la Poste. .
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
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English : Atelier peinture acrylique
The café associatif de la Poste invites you to spend a convivial moment at this creative workshop.
L’événement Atelier peinture acrylique Amfreville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge
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