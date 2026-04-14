Illumination de l’Eglise d’Amfreville, Eglise, Amfreville
Illumination de l’Eglise d’Amfreville, Eglise, Amfreville vendredi 29 mai 2026.
Illumination de l’Eglise d’Amfreville 29 et 30 mai Eglise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Ouverture de l’église de 21h00 à 23h00 illuminée intérierement avec photophores et musique en boucle ainsi qu’extérieurement
Eglise EglisePas de descriptionAMFREVILLE Amfreville 14860 Calvados Normandie
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