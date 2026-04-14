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Illumination de l’Eglise d’Amfreville, Eglise, Amfreville

Illumination de l’Eglise d’Amfreville, Eglise, Amfreville

Illumination de l’Eglise d’Amfreville, Eglise, Amfreville vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : EglisePas de descriptionAMFREVILLE

Ville : 14860 Amfreville

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Illumination de l’Eglise d’Amfreville 29 et 30 mai Eglise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Ouverture de l’église de 21h00 à 23h00 illuminée intérierement avec photophores et musique en boucle ainsi qu’extérieurement

Eglise EglisePas de descriptionAMFREVILLE Amfreville 14860 Calvados Normandie
Pas de description

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