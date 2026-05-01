Soirée jeux pictionnary géant Café associatif de la Poste Amfreville
Soirée jeux pictionnary géant Café associatif de la Poste Amfreville vendredi 8 mai 2026.
Amfreville
Soirée jeux pictionnary géant
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Défiez vous autour de jeux de rôle lors d’une soirée organisée par le Café Associatif de la Poste, un moment convivial en perspective.
Envie de rire, de dessiner (même très mal ) et de passer une soirée conviviale ? Le café associatif vous invite à un Pictionary géant haut en couleurs !
Laissez parler votre imagination et tentez de faire deviner les mots les plus improbables… sans dire un seul mot ! Fous rires garantis !
Vente de boissons sur place. .
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
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English : Soirée jeux pictionnary géant
Challenge yourselves to an evening of role-playing games, organized by Normandie Cabourg Pays d’Auge and hosted by the association Jouons ensemble .
Drinks available on site.
L’événement Soirée jeux pictionnary géant Amfreville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge
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