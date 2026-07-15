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ATELIER PEINTURE AVEC LES TOUT-PETITS MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

jeudi 23 juillet 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens

ATELIER PEINTURE AVEC LES TOUT-PETITS MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES
Adresse
35 Boulevard Jean Bepmale
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

ATELIER PEINTURE AVEC LES TOUT-PETITS

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-11 2026-08-26

Entourés des œuvres du musée, les tout-petits s’essayent à la peinture.
Dès 1 ans
Réservation conseillée
Animation autour de l’exposition permanente 2  .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

Surrounded by the museum’s artworks, the little ones try their hand at painting.

L’événement ATELIER PEINTURE AVEC LES TOUT-PETITS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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