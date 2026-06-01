Varennes-Changy

Atelier peinture char comice agricole

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-20

Atelier peinture pour les enfants

Atelier peinture pour les enfants de Varennes-Changy jusqu’à 14 ans. Réalisation de la peinture d’un château pour l’exposer sur le char du comice agricole. Matériel fourni. Prévoir blouse de protection. .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 98 22 71

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English :

Painting workshop for children

L’événement Atelier peinture char comice agricole Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD