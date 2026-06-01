Atelier peinture char comice agricole Varennes-Changy
Atelier peinture char comice agricole Varennes-Changy samedi 6 juin 2026.
Varennes-Changy
Atelier peinture char comice agricole
Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
Atelier peinture pour les enfants
Atelier peinture pour les enfants de Varennes-Changy jusqu’à 14 ans. Réalisation de la peinture d’un château pour l’exposer sur le char du comice agricole. Matériel fourni. Prévoir blouse de protection. .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 98 22 71
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English :
Painting workshop for children
L’événement Atelier peinture char comice agricole Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD
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