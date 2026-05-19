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Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Tiers-Lieu L'Arbre

Adresse : 15 route de port

Ville : 14520 Commes

Département : Calvados

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Commes

Atelier peinture

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Grâce à cet atelier de dessin animé par Le Monde de Pénélope , osez dessiner, Osez peindre, Observez et échanger. Avec un accompagnement en fonction de votre niveau, vous pourrez vous épanouir dans cet atelier.
A partir de 14 ans, aucun pré-requis, matériel fourni
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org   .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24  larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Atelier peinture

Thanks to this drawing workshop led by Le Monde de Pénélope , dare to draw, dare to paint, observe and exchange. With guidance according to your level, you can flourish in this workshop.
Ages 14 and over, no pre-requisites, materials provided.

L’événement Atelier peinture Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom

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