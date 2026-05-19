Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes
Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes jeudi 30 juillet 2026.
Commes
Atelier peinture
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Grâce à cet atelier de dessin animé par Le Monde de Pénélope , osez dessiner, Osez peindre, Observez et échanger. Avec un accompagnement en fonction de votre niveau, vous pourrez vous épanouir dans cet atelier.
A partir de 14 ans, aucun pré-requis, matériel fourni
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com
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English : Atelier peinture
Thanks to this drawing workshop led by Le Monde de Pénélope , dare to draw, dare to paint, observe and exchange. With guidance according to your level, you can flourish in this workshop.
Ages 14 and over, no pre-requisites, materials provided.
L’événement Atelier peinture Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom
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