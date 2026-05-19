Atelier peinture Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Atelier peinture

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Grâce à cet atelier de dessin animé par Le Monde de Pénélope , osez dessiner, Osez peindre, Observez et échanger. Avec un accompagnement en fonction de votre niveau, vous pourrez vous épanouir dans cet atelier.

A partir de 14 ans, aucun pré-requis, matériel fourni

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Atelier peinture

Thanks to this drawing workshop led by Le Monde de Pénélope , dare to draw, dare to paint, observe and exchange. With guidance according to your level, you can flourish in this workshop.

Ages 14 and over, no pre-requisites, materials provided.

L’événement Atelier peinture Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom