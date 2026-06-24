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Atelier peinture impressionniste Micro-Folie Bias Bias

Atelier peinture impressionniste Micro-Folie Bias Bias

Atelier peinture impressionniste Micro-Folie Bias Bias vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Micro-Folie Bias
Adresse
10 Avenue Serge Dubois
Ville
47300 Bias
Département
Lot-et-Garonne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Bias

Atelier peinture impressionniste

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-17

Mettez-vous dans la peau de Monet le temps d’un atelier ! Explorez son jardin artistique et peignez votre propre coin de nature !

À partir de 5 ans
Tous les samedis à 10h et 15h   .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier peinture impressionniste

L’événement Atelier peinture impressionniste Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne

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