Atelier Peinture suédoise duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Atelier Peinture suédoise duo parent/enfant à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo de peinture suédoise.

Venez découvrir avec votre enfant cette peinture, de la préparation à l'application !

Elle protège le bois des intempéries extérieures, grâce à des ingrédients surprenants.

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo de peinture suédoise.

Venez découvrir avec votre enfant cette peinture, de la préparation à l'application !

Elle protège le bois des intempéries extérieures, grâce à des ingrédients surprenants.

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

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English :

The Les Petits Amis d’Hippolyte farm invites you to a parent-child Swedish painting workshop.

Come discover this painting technique with your child, from preparation to application!

It protects wood from the elements, thanks to some surprising ingredients.

L’événement Atelier Peinture suédoise duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Gourdon