Montcléra

Soirée moules-frites à Montcléra

La Halle Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vous êtes conviés à une soirée conviviale autour d'un repas moules et frites avec animations musicales.

Vous êtes conviés à une soirée conviviale autour d'un repas moules et frites avec animations musicales.

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La Halle Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org

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English :

You are invited to a convivial evening around a mussels and French fries meal with musical entertainment.

L’événement Soirée moules-frites à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon