Soirée moules-frites à Montcléra Montcléra
Soirée moules-frites à Montcléra Montcléra samedi 12 septembre 2026.
Montcléra
Soirée moules-frites à Montcléra
La Halle Montcléra Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Vous êtes conviés à une soirée conviviale autour d'un repas moules et frites avec animations musicales.
Vous êtes conviés à une soirée conviviale autour d'un repas moules et frites avec animations musicales.
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La Halle Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org
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English :
You are invited to a convivial evening around a mussels and French fries meal with musical entertainment.
L’événement Soirée moules-frites à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon
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