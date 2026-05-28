Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra
Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra samedi 15 août 2026.
Montcléra
Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra
La Halle Montcléra Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !
Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !
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La Halle Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org
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English :
Clérimontien.nes and local producers are pulling out all the stops to whip up some mouth-watering delicacies! At the end of the afternoon, Le Cirque des Puces Savantes invites you to the table!
L’événement Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac
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