Montcléra

Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra

La Halle Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !

Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !

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La Halle Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org

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English :

Clérimontien.nes and local producers are pulling out all the stops to whip up some mouth-watering delicacies! At the end of the afternoon, Le Cirque des Puces Savantes invites you to the table!

L’événement Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac