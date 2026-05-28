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Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra

Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra

Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra samedi 15 août 2026.

Adresse : La Halle

Ville : 46250 Montcléra

Département : Lot

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Montcléra

Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra

La Halle Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !

Les Clérimontien.nes et producteurs des alentours mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter des mets de choix ! En fin d'après-midi, Le Cirque des Puces Savantes s'invite à table !

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La Halle Montcléra 46250 Lot Occitanie   comite@montclera.org

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English :

Clérimontien.nes and local producers are pulling out all the stops to whip up some mouth-watering delicacies! At the end of the afternoon, Le Cirque des Puces Savantes invites you to the table!

L’événement Marché gourmand Clérimontien et spectacle à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac

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