Les Trois Pitons contes de la Caraïbe Chez Laurette Le Bistrot de Montcléra Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Les Trois Pitons contes de la Caraïbe

Chez Laurette Le Bistrot de Montcléra 1690 Rte la Clérimontienne Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le Bistrot de Montcléra Chez Laurette ouvre sa scène pour une représentation de contes de la Caraïbe.

"Les Trois Pitons" est un spectacle de contes de la Caraïbe porté sur scène par le conteur Jean l'Océan et produit par la Compagnie Car'Avan

Le Bistrot de Montcléra Chez Laurette ouvre sa scène pour une représentation de contes de la Caraïbe.

"Les Trois Pitons" est un spectacle de contes de la Caraïbe porté sur scène par le conteur Jean l'Océan et produit par la Compagnie Car'Avan. Bien que souvent classé comme "tout public à partir de 13 ans", sa profondeur thématique et la maturité de ses récits lui valent régulièrement l'appellation de contes créoles pour adultes.

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Chez Laurette Le Bistrot de Montcléra 1690 Rte la Clérimontienne Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 13 70 02 78 lebistrotdemontclera@gmail.com

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English :

Le Bistrot de Montcléra Chez Laurette opens its stage for a performance of Caribbean folktales.

“Les Trois Pitons” is a show featuring Caribbean folktales brought to the stage by storyteller Jean l’Océan and produced by the Compagnie Car’Avan

L’événement Les Trois Pitons contes de la Caraïbe Montcléra a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Gourdon