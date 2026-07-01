Atelier peinture sur tissu boutique les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

samedi 25 juillet 2026 · boutique les rêves en couleurs · Saint-Jean-de-Losne

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Losne

Atelier peinture sur tissu

boutique les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Atelier peinture sur tissu, créez vote tote bag personnalisé

tout le matériel est fourni

collation servie avec boissons chaudes .

boutique les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Atelier peinture sur tissu

L’événement Atelier peinture sur tissu Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives de Saône