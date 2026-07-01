Atelier peinture sur tissu boutique les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne
samedi 25 juillet 2026 · boutique les rêves en couleurs · Saint-Jean-de-Losne
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Losne
Atelier peinture sur tissu
boutique les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Atelier peinture sur tissu, créez vote tote bag personnalisé
tout le matériel est fourni
collation servie avec boissons chaudes .
boutique les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 service.tourisme@rivesdesaone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier peinture sur tissu
L’événement Atelier peinture sur tissu Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives de Saône
À voir aussi à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)
- Atelier itinérant-réparation vélo Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne 9 juillet 2026
- Atelier Intergénérationnel (à partir de 12 ans) Crochet Réalisation d’un petit panier rond Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 11 juillet 2026
- Marché artisanal Au bord de l’eau Saint-Jean-de-Losne 14 juillet 2026
- Atelier créatif Enfants Création en papier Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 15 juillet 2026
- Atelier mobile aquatique Saint-Jean-de-Losne 23 juillet 2026