Atelier peintures naturelles La Riche

Atelier peintures naturelles La Riche samedi 29 août 2026.

Atelier peintures naturelles

13 Rue Etienne Martineau La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Atelier de fabrication et d’expérimentation de peinture à base d’ingrédients naturels comme la farine, le jaune d’œuf, l’argile, le lait… Pour peindre le bois et les murs et d’autres supports.

13 Rue Etienne Martineau La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Workshop for making and experimenting with paint based on natural ingredients such as flour, egg yolk, clay, milk… For painting wood, walls and other surfaces.

German :

Workshop zur Herstellung und zum Experimentieren mit Farben aus natürlichen Zutaten wie Mehl, Eigelb, Lehm, Milch usw. Zum Bemalen von Holz, Wänden und anderen Untergründen.

Italiano :

Un laboratorio per realizzare e sperimentare la pittura con ingredienti naturali come farina, tuorlo d’uovo, argilla, latte, ecc. Per dipingere legno, pareti e altre superfici.

Espanol :

Taller de elaboración y experimentación con pintura a partir de ingredientes naturales como harina, yema de huevo, arcilla, leche, etc. Para pintar madera, paredes y otras superficies.

