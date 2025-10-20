Atelier peintures naturelles La Riche
Atelier peintures naturelles La Riche samedi 29 août 2026.
Atelier peintures naturelles
13 Rue Etienne Martineau La Riche Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
2026-08-29
Atelier de fabrication et d’expérimentation de peinture à base d’ingrédients naturels comme la farine, le jaune d’œuf, l’argile, le lait… Pour peindre le bois et les murs et d’autres supports.
13 Rue Etienne Martineau La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Workshop for making and experimenting with paint based on natural ingredients such as flour, egg yolk, clay, milk… For painting wood, walls and other surfaces.
German :
Workshop zur Herstellung und zum Experimentieren mit Farben aus natürlichen Zutaten wie Mehl, Eigelb, Lehm, Milch usw. Zum Bemalen von Holz, Wänden und anderen Untergründen.
Italiano :
Un laboratorio per realizzare e sperimentare la pittura con ingredienti naturali come farina, tuorlo d’uovo, argilla, latte, ecc. Per dipingere legno, pareti e altre superfici.
Espanol :
Taller de elaboración y experimentación con pintura a partir de ingredientes naturales como harina, yema de huevo, arcilla, leche, etc. Para pintar madera, paredes y otras superficies.
L’événement Atelier peintures naturelles La Riche a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 37