Itinéraires Bis La Riche
Itinéraires Bis La Riche vendredi 19 juin 2026.
La Riche
Itinéraires Bis
154 Rue de la Mairie La Riche Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.
Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant
Invités de cette année:
Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.
Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant .
154 Rue de la Mairie La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 24 24
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English :
Itinéraires Bis offers a 100% street arts and world music program every June.
Street arts -Theatre -Walking Children’s make-up workshops
L’événement Itinéraires Bis La Riche a été mis à jour le 2026-04-30 par Tours Val de Loire Tourisme
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