La Riche

Itinéraires Bis

154 Rue de la Mairie La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.

Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant

Invités de cette année:

Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.

Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant .

154 Rue de la Mairie La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 24 24

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English :

Itinéraires Bis offers a 100% street arts and world music program every June.

Street arts -Theatre -Walking Children’s make-up workshops

L’événement Itinéraires Bis La Riche a été mis à jour le 2026-04-30 par Tours Val de Loire Tourisme