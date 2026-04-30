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Itinéraires Bis La Riche

Itinéraires Bis La Riche

Itinéraires Bis La Riche vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 154 Rue de la Mairie

Ville : 37520 La Riche

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

La Riche

Itinéraires Bis

154 Rue de la Mairie La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.
Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant
Invités de cette année:
Itinéraires Bis vous propose une programmation 100% arts de rue et musiques du monde tous les ans au mois de juin.
Arts de rue -Théâtre- Déambulation- Ateliers maquillage enfant   .

154 Rue de la Mairie La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 24 24 

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English :

Itinéraires Bis offers a 100% street arts and world music program every June.
Street arts -Theatre -Walking Children’s make-up workshops

L’événement Itinéraires Bis La Riche a été mis à jour le 2026-04-30 par Tours Val de Loire Tourisme

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