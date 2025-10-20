Nettoyage de la nature en bord de Loire La Riche

Nettoyage de la nature en bord de Loire La Riche samedi 26 septembre 2026.

Nettoyage de la nature en bord de Loire

13 Rue Etienne Martineau La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-29 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Rejoignez-nous pour une action collective de nettoyage en bord de Loire. Ensemble, contribuons à préserver ce cadre naturel exceptionnel tout en partageant un moment convivial, engagé pour l’environnement. ainsi qu’une collation.

13 Rue Etienne Martineau La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Join us for a collective clean-up action on the banks of the Loire. Together, let?s help preserve this exceptional natural setting, while sharing a convivial, environmentally-friendly moment. and a snack.

German :

Begleiten Sie uns bei einer gemeinsamen Reinigungsaktion am Ufer der Loire. Gemeinsam tragen wir dazu bei, diese außergewöhnliche Naturlandschaft zu erhalten und gleichzeitig einen geselligen Moment zu erleben, in dem wir uns für die Umwelt engagieren. und einen Imbiss.

Italiano :

Unitevi a noi in un’operazione di pulizia collettiva sulle rive della Loira. Insieme, contribuiamo a preservare questo ambiente naturale eccezionale, condividendo un momento di amicizia e di rispetto per l’ambiente. e uno spuntino.

Espanol :

Únase a nosotros en una operación colectiva de limpieza a orillas del Loira. Juntos, ayudemos a preservar este entorno natural excepcional mientras compartimos un momento amistoso y respetuoso con el medio ambiente. y un tentempié.

L’événement Nettoyage de la nature en bord de Loire La Riche a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 37