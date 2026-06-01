Atelier petit écolo deviendra grand : l’air et le feu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Atelier petit écolo deviendra grand : l’air et le feu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 17 juin 2026.
Le dernier volet des ateliers aura lieu le mercredi 17 juin 2026.
L’air et le feu, des amis pour la vie ; Après un conte les enfants expérimentent la combustion, la tension de l’air et fabriquent un photophore.
Avant chaque période de vacances, un atelier scientifique explore l’un des quatre éléments pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur conscience de l’environnement.
Le mercredi 17 juin 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Inscription par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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