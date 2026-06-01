Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier petit écolo deviendra grand : l’air et le feu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Atelier petit écolo deviendra grand : l’air et le feu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Atelier petit écolo deviendra grand : l’air et le feu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Jean-Michel Martial

Adresse : 9, rue Tchaïkovski

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p>Inscription par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l'accueil du centre</p>

Le dernier volet des ateliers aura lieu le mercredi 17 juin 2026.

L’air et le feu, des amis pour la vie ; Après un conte les enfants expérimentent la combustion, la tension de l’air et fabriquent un photophore.

Avant chaque période de vacances, un atelier scientifique explore l’un des quatre éléments pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur conscience de l’environnement.
Le mercredi 17 juin 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit

Inscription par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski  75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)