Atelier petit meunier au Moulin Russon, Moulin Russon, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Atelier petit meunier au Moulin Russon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Moulin Russon Seine-et-Marne

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’équipe du Moulin Russon invite les enfants à découvrir le métier de meunier.

Transformer le blé en farine, c’est un dur labeur ! À l’aide de petites meules à mains, les enfants pourront écraser du blé pour produire leur farine. À partir de 5 ans.

Atelier en tout autonomie. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Attention, pour des raisons d’hygiène, la farine produite par les enfants ne devra pas être consommée.

Moulin Russon Rue du Lavoir 77400 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.marneetgondoire-tourisme.fr Construit à la fin du XVIIe siècle, successivement moulin à eau, bâtiment industriel, puis maison particulière d’un médecin, le moulin Russon a été racheté par la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui l’a entièrement restauré. Il s’inscrit dans le site classé de la Brosse et de la Gondoire et il a bénéficié d’une insertion paysagère revalorisant son parc. Il est agrémenté d’un jardin écologique et pédagogique.

Atelier « Petit meunier »

©OTMG