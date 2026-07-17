Visite libre du Moulin Russon, Moulin Russon, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Visite libre du Moulin Russon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Moulin Russon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez librement ce patrimoine artisanal, témoin de l’histoire agraire du territoire

Vivez une visite ludique et connectée à votre rythme avec « À la découverte Pas à Pas du Moulin Russon » sur l’application Baludik. Pour une expérience idéale, n’oubliez pas de prendre votre casque.

Moulin Russon Rue du Lavoir 77400 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.marneetgondoire-tourisme.fr Construit à la fin du XVIIe siècle, successivement moulin à eau, bâtiment industriel, puis maison particulière d’un médecin, le moulin Russon a été racheté par la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui l’a entièrement restauré. Il s’inscrit dans le site classé de la Brosse et de la Gondoire et il a bénéficié d’une insertion paysagère revalorisant son parc. Il est agrémenté d’un jardin écologique et pédagogique.

Visite libre

©OTMG