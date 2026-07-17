Portes ouvertes de l’Esplanade des Religions et des Cultures, Esplanade des Religions et des Cultures, Bussy-Saint-Georges

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade des Religions et des Cultures · Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Esplanade des Religions et des Cultures 19 et 20 septembre Esplanade des Religions et des Cultures Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous avez envie de découvrir un espace unique, de découvrir d’autres cultures et d’aller à la rencontre de l’autre ? Alors venez nous rendre visite, nos lieux de cultes vous sont ouvert, eglise, temple, pagode, mosqué et mandir avec nos bénévoles pour tout vous expliquer.

Esplanade des Religions et des Cultures 2 allée Madame-de-Montespan 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France https://esplanade-religions-cultures.org/

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