As-tu une ombre de compagnie ? Celle qui te suit partout et qui change de forme quand la lumière bouge ? Dans cette visite-atelier, n’aies plus peur de ton ombre , fais la jouer avec la lumière pour faire apparaître des silhouettes surprenantes. Avec les artistes des expositions du Palais de Tokyo, ton ombre prendra vie dans le grand théâtre d’ombres du hamo. Et avant de partir, tu imagineras même un petit cadeau… pour ton ombre !

Informations pratiques

Où: hamo, nouveau lieu dédié à l’éducation, la médiation et l’inclusion par l’art.

Qui : les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un·e adulte.

Quand : le mercredi 22 avril, le vendredi 24 avril, les mercredis 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19 août et 2 septembre.

L’équipe de médiation vous remercie d’arriver au hamo quelques minutes en avance afin que l’activité débute à l’heure. Le Palais de Tokyo se réserve le droit de refuser l’accès à l’activité au-delà de 10mn de retard.

Un mercredi sur deux de 15h30 à 16h30 jusqu’au 13 septembre 2026.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 19 août 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 05 août 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 22 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 24 juin 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un·e adulte.

Enfant 15€

Adulte – Plein tarif 13€

Adulte – Tarif réduit 9€

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-02T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T15:30:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00;2026-06-24T15:30:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00;2026-07-08T15:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:30:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00;2026-08-05T15:30:00+02:00_2026-08-05T16:30:00+02:00;2026-08-19T15:30:00+02:00_2026-08-19T16:30:00+02:00;2026-09-02T15:30:00+02:00_2026-09-02T16:30:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/atelier-petit-tok-2/?_gl=1%2a1o58h7v%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMTEyOTA1NjE5MC4xNzgwMzAzNjU5%2a_ga_123%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGg2NjA5MzgxMjM.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



Afficher la carte du lieu Palais de Tokyo et trouvez le meilleur itinéraire

