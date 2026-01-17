Atelier petite enfance Les fleurs Clères
Atelier petite enfance Les fleurs Clères mercredi 24 juin 2026.
Atelier petite enfance Les fleurs
32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
2026-06-24
Atelier pour les enfants de 18 mois à 3 ans à la découverte des bienfaits de la nature. Venez confectionner de la pâte à modeler avec des fleurst. Tenue adaptée et confortable à prévoir pour des activités en extérieur.
Attention, chaque enfant doit être accompagné par un adulte ! Les adultes accompagnateurs doivent également s’acquitter d’une place.
Réservation sur www.parcdecleres.fr .
