Atelier petite enfance Les fleurs Clères

Atelier petite enfance Les fleurs

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier pour les enfants de 18 mois à 3 ans à la découverte des bienfaits de la nature. Venez confectionner de la pâte à modeler avec des fleurst. Tenue adaptée et confortable à prévoir pour des activités en extérieur.

Attention, chaque enfant doit être accompagné par un adulte ! Les adultes accompagnateurs doivent également s’acquitter d’une place.

Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

