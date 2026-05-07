Atelier petites recettes zéro déchet par le service déchets de la Communauté de Communes Chemillé-sur-Indrois
Atelier petites recettes zéro déchet par le service déchets de la Communauté de Communes Chemillé-sur-Indrois jeudi 6 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Atelier petites recettes zéro déchet par le service déchets de la Communauté de Communes
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Un atelier convivial et pratique pour apprendre à cuisiner malin tout en réduisant ses déchets ! Aux côtés du service déchets de la Communauté de Communes, découvrez des astuces simples, des recettes anti-gaspi et des idées gourmandes pour adopter un quotidien plus durable et responsable. ️
Un atelier convivial et pratique pour apprendre à cuisiner malin tout en réduisant ses déchets ! Aux côtés du service déchets de la Communauté de Communes, découvrez des astuces simples, des recettes anti-gaspi et des idées gourmandes pour adopter un quotidien plus durable et responsable. ️ .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
A friendly, practical workshop to learn how to cook smart and reduce waste! Alongside the Communauté de Communes waste department, discover simple tips, anti-waste recipes and gourmet ideas for a more sustainable and responsible daily life. ????
L’événement Atelier petites recettes zéro déchet par le service déchets de la Communauté de Communes Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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