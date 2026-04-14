Atelier Petits automates, Musée du temps, Besançon

Atelier Petits automates Samedi 23 mai, 18h00 Musée du temps Doubs

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Atelier Petits automates

À l’occasion de la présentation exceptionnelle de l’Horloge de Pau, le musée du Temps invite petits et grands à un atelier créatif autour des automates. Un moment ludique et familial pour explorer le temps en mouvement !

Horaires : En continu de 18h à 21h

Durée : 20 minutes

Public familial

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878150 https://www.mdt.besancon.fr Unique en son genre, le musée du Temps nous offre un voyage dans l’Histoire et le Temps. Installé au palais Granvelle, superbe édifice Renaissance, le musée rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de Besançon.

En parcourant les trois étages du palais, le visiteur part à la découverte de collections riches et variées, du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant par les tapisseries de l’histoire de Charles Quint. Face à la quête perpétuelle de l’homme pour mesurer le temps, c’est également le Temps dans sa dimension symbolique et sa fuite inéluctable qui sont évoqués au travers d’objets précieux et de peintures anciennes.

Après avoir admiré le pendule de Foucault, qui nous démontre que la terre tourne, la visite se termine par la tour du palais, qui offre un superbe panorama sur les toits de la ville et la Citadelle. Lignes de bus, parking à proximité.

Atelier Petits automates

© MAT