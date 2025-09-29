Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Atelier Philo à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Les ateliers philo de la médiathèque Albert Camus sont une belle opportunité pour qui souhaite débattre autour de grandes questions, en bonne compagnie, dans un cadre propice à l’échange et à la réflexion. Entre convivialité, ouverture d’esprit et richesse intellectuelle, ces rendez-vous mensuels sont autant d’occasions d’apprendre et de partager.

Sous la direction de Anne-Catherine Heinisch

– Il est obligatoire d’être adhérent à la médiathèque et il est conseillé de vous inscrire à l’atelier. .

English : Atelier Philo à la Médiathèque

The Albert Camus mediatheque?s philosophy workshops are a great opportunity for anyone wishing to discuss major issues, in good company, in a setting conducive to exchange and reflection.

German : Atelier Philo à la Médiathèque

Die Philo-Workshops der Mediathek Albert Camus sind eine gute Gelegenheit für alle, die in guter Gesellschaft über große Fragen diskutieren möchten, in einem Rahmen, der Austausch und Reflexion fördert.

Italiano :

I laboratori di filosofia presso la biblioteca multimediale Albert Camus sono un’ottima occasione per chiunque voglia discutere di grandi temi in buona compagnia, in un ambiente favorevole allo scambio e alla riflessione.

Espanol : Atelier Philo à la Médiathèque

Los talleres de filosofía de la mediateca Albert Camus son una gran oportunidad para todos aquellos que deseen debatir sobre grandes temas en buena compañía, en un marco propicio para el intercambio y la reflexión.

