Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande
samedi 19 décembre 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier Philo à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19 12:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Les ateliers philo de la médiathèque Albert Camus sont une belle opportunité pour qui souhaite débattre autour de grandes questions, en bonne compagnie, dans un cadre propice à l’échange et à la réflexion.
Les ateliers philo de la médiathèque Albert Camus sont une belle opportunité pour qui souhaite débattre autour de grandes questions, en bonne compagnie, dans un cadre propice à l’échange et à la réflexion. Entre convivialité, ouverture d’esprit et richesse intellectuelle, ces rendez-vous mensuels sont autant d’occasions d’apprendre et de partager.
– Il est obligatoire d’être adhérent à la médiathèque et il est conseillé de vous inscrire à l’atelier. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Philo à la Médiathèque
The Albert Camus mediatheque?s philosophy workshops are a great opportunity for anyone wishing to discuss major issues, in good company, in a setting conducive to exchange and reflection.
L’événement Atelier Philo à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne
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