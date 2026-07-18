Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Musée Marzelles Marmande
samedi 5 septembre 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Couds ta broche
Plutôt nœud pap ou petite fleur ? Venez créer votre broche inspirée des boutonnières et accessoires portés aux XIXe et XXe siècles.
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Couds ta broche
Plutôt nœud pap ou petite fleur ? Venez créer votre broche inspirée des boutonnières et accessoires portés aux XIXe et XXe siècles.
A partir de 16 ans.
Sur réservation. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Sew Your Own Brooch
Would you prefer a bow tie or a small flower? Come create your own brooch inspired by the corsages and accessories worn in the 19th and 20th centuries.
L’événement Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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