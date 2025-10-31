Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS Stade Georges Dartiailh Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS Stade Georges Dartiailh Marmande samedi 28 mars 2026.

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous !   .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs. RUGBY CLUB ORLEANS

Italiano :

Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS

L’événement Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs RUGBY CLUB ORLEANS Marmande a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne