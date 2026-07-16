Exposition Rouge Tramway et Reflets de Route de Marcel ESTABLET Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Marmande

Exposition Rouge Tramway et Reflets de Route de Marcel ESTABLET

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-01

La médiathèque Albert Camus accueille une exposition de Marcel Establet, qui présente une série de tableaux réalisés principalement au pastel.

La médiathèque Albert Camus accueille une exposition de Marcel Establet, qui présente une série de tableaux réalisés principalement au pastel.

À travers ses œuvres, l’artiste invite le public à un voyage dans les années 1960, entre souvenirs, paysages et atmosphères d’une époque révolue. .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Exposition Rouge Tramway et Reflets de Route de Marcel ESTABLET

The Albert Camus Media Center is hosting an exhibition by Marcel Establet, featuring a series of paintings created primarily in pastel.

L’événement Exposition Rouge Tramway et Reflets de Route de Marcel ESTABLET Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne