Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier Origami Pliages animés

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Intervenant François Verdier, origami Senseï.

Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.

Intervenant François Verdier, origami Senseï.

Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.

A partir de 7 ans Gratuit inscription obligatoire. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Atelier Origami Pliages animés

Presenter: François Verdier, Origami Sense%.

Using a single sheet of paper, create fruits, flowers, and small objects that are easy to fold and perfect for decorating.

L’événement Atelier Origami Pliages animés Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne