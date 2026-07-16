Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande
samedi 29 août 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier Origami Pliages animés
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.
Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.
A partir de 7 ans Gratuit inscription obligatoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Atelier Origami Pliages animés
Presenter: François Verdier, Origami Sense%.
Using a single sheet of paper, create fruits, flowers, and small objects that are easy to fold and perfect for decorating.
L’événement Atelier Origami Pliages animés Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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