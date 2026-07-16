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Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande

samedi 29 août 2026 · Rue de la République · Marmande

Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue de la République
Adresse
Médiathèque Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Atelier Origami Pliages animés

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.
Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier, creez fruits, fleurs et petits objets, faciles à plier, pour décorer.
A partir de 7 ans Gratuit inscription obligatoire.   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Atelier Origami Pliages animés

Presenter: François Verdier, Origami Sense%.
Using a single sheet of paper, create fruits, flowers, and small objects that are easy to fold and perfect for decorating.

L’événement Atelier Origami Pliages animés Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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