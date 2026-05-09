Marmande

Marché des Producteurs de Pays à Marmande

Plaine de la Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Des repas frais, équilibrés et gourmands dans une ambiance musicale familiale et festive.

Des repas frais, équilibrés et gourmands dans une ambiance musicale familiale et festive.

Dès 19h, les stands des Producteurs de Pays vous accueillent pour une soirée conviviale autour de bons produits locaux légumes de saison, frites, plateaux apéro, bœuf, agneau, escargots, pleurotes, fromages de chèvre, crêpes, gaufres, sorbets, desserts variés, sans oublier bières, vins et autres boissons.

Sur place, profitez aussi d’un concert gratuit pour accompagner votre repas et passer un moment chaleureux en plein air, entre amis ou en famille. .

Plaine de la Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 47 12

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English : Marché des Producteurs de Pays à Marmande

Fresh, balanced, gourmet meals in a festive, family-friendly musical atmosphere.

L’événement Marché des Producteurs de Pays à Marmande Marmande a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne