Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande
Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande lundi 17 août 2026.
Marmande
Visite Guidée Marmande à la Lanterne
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Stéphane Rouquet, Guide Conférencier vous propose de découvrir le patrimoine de la ville de Marmande à la lueur des lanternes.
Stéphane Rouquet, Guide Conférencier vous propose de découvrir le patrimoine de la ville de Marmande à la lueur des lanternes. Une visite ludique et décalée autour des senteurs d’hier et d’aujourd’hui. Entre chien et loup, laissez-vous conter les sombres mystères et les légendes les plus savoureuses de la cité de la tomate.
Sur réservation. .
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com
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English : Visite Guidée Marmande à la Lanterne
Stéphane Rouquet, Guide Conférencier, invites you to discover the heritage of the town of Marmande by lantern light.
L’événement Visite Guidée Marmande à la Lanterne Marmande a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne
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