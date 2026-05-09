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Concert de l’été Colectif Métissé Marmande

Concert de l’été Colectif Métissé Marmande

Concert de l’été Colectif Métissé Marmande samedi 15 août 2026.

Adresse : La Filhole

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Marmande

Concert de l’été Colectif Métissé

La Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La Ville de Marmande vous propose un Soirée Concerts
Rendez-vous sur la plaine de la Filhole pour le grand concert gratuit de l’été de Marmande avec Collectif Métissé et, en première partie, Fly In Pop, dans une ambiance festive avec buvette et restauration sur place   .

La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert de l’été Colectif Métissé

The City of Marmande offers you an Evening of Concerts

L’événement Concert de l’été Colectif Métissé Marmande a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne

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