Concert de l’été Colectif Métissé Marmande
Concert de l’été Colectif Métissé Marmande samedi 15 août 2026.
Marmande
Concert de l’été Colectif Métissé
La Filhole Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La Ville de Marmande vous propose un Soirée Concerts
Rendez-vous sur la plaine de la Filhole pour le grand concert gratuit de l’été de Marmande avec Collectif Métissé et, en première partie, Fly In Pop, dans une ambiance festive avec buvette et restauration sur place .
La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de l’été Colectif Métissé
The City of Marmande offers you an Evening of Concerts
L’événement Concert de l’été Colectif Métissé Marmande a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne
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