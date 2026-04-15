Atelier philo, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Atelier philo Mercredi 20 mai, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Dans un cercle, chacun peut se poser des questions, réfléchir, écouter et partager ses idées avec les autres. Un moment pour mieux penser, mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, animé par Florence Secco, formée par l’association SEVE.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

Viens explorer les grandes questions de la vie ! Jeunesse Rencontre