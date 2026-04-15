Atelier philo, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier philo, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 10 juin 2026.
Atelier philo Mercredi 10 juin, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Dans un cercle, chacun peut se poser des questions, réfléchir, écouter et partager ses idées avec les autres. Un moment pour mieux penser, mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, animé par Florence Secco, formée par l’association SEVE.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Viens explorer les grandes questions de la vie ! Jeunesse Rencontre
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