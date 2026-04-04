Atelier photo florale Association Passerelle Monségur

Informations pratiques

Monségur

Atelier photo florale

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre des Samedis de Passerelle, l’association Passerelle propose un atelier photo florale, le samedi 11 juillet à 10h. Une invitation poétique à saisir la beauté des fleurs à travers l’objectif, illustrée par une photographie floue et lumineuse qui donne toute son atmosphère à l’événement. .

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier photo florale

L’événement Atelier photo florale Monségur a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers