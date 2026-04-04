Atelier photo florale Association Passerelle Monségur
samedi 11 juillet 2026 · Association Passerelle · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Atelier photo florale
Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre des Samedis de Passerelle, l’association Passerelle propose un atelier photo florale, le samedi 11 juillet à 10h. Une invitation poétique à saisir la beauté des fleurs à travers l’objectif, illustrée par une photographie floue et lumineuse qui donne toute son atmosphère à l’événement. .
Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr
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English : Atelier photo florale
L’événement Atelier photo florale Monségur a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers
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