Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau
Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau samedi 18 juillet 2026.
Pontchâteau
Atelier photo nature
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-16
Initiez vous à la photo nature et apprenez les bases pour capturer papillons, libellules et paysages du Vallon.
avec Armand Jacobs
Pensez à apporter votre matériel.
Samedi 18 juillet de 9h à 12h Initiation
Dimanche 16 août de 14h à 17h Papillons et libellules
Gratuit
Sur inscription au 02 40 88 00 87 .
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier photo nature Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
À voir aussi à Pontchâteau (Loire-Atlantique)
- Conférences université permanente Salle du Carré d’argent Pontchâteau 16 juin 2026
- Les randonneurs du Brivet à Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau 17 juin 2026
- Ciné Débat et méditation cinéma la bobine Pontchâteau 19 juin 2026
- Braderie des commerçants Pontchâteau 20 juin 2026
- Marché de Producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau 20 juin 2026