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Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau

Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Vallon des Butineurs

Adresse : Coët Rozic

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Atelier photo nature

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-16

Initiez vous à la photo nature et apprenez les bases pour capturer papillons, libellules et paysages du Vallon.
avec Armand Jacobs

Pensez à apporter votre matériel.

Samedi 18 juillet de 9h à 12h Initiation 
Dimanche 16 août de 14h à 17h Papillons et libellules

Gratuit
Sur inscription au 02 40 88 00 87   .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Atelier photo nature Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44

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