Atelier photo nature Vallon des Butineurs Pontchâteau

Pontchâteau

Atelier photo nature

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-16

Initiez vous à la photo nature et apprenez les bases pour capturer papillons, libellules et paysages du Vallon.

avec Armand Jacobs

Pensez à apporter votre matériel.

Samedi 18 juillet de 9h à 12h Initiation

Dimanche 16 août de 14h à 17h Papillons et libellules

Gratuit

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Atelier photo nature Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44