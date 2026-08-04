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AGENDA · Pontchâteau

éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Rue de Bel Ebat Pontchâteau

mercredi 12 août 2026 · Rue de Bel Ebat · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de Bel Ebat
Adresse
Parc du Manoir de Bel Ebat
Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat

Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Mercredi 12 août à partir de 19h00

Entrée gratuite
En partenariat avec l’association Astronomie pour tous

Lunettes spéciales éclipses en vente sur place
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Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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