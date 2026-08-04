éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Rue de Bel Ebat Pontchâteau
mercredi 12 août 2026 · Rue de Bel Ebat · Pontchâteau
Informations pratiques
Pontchâteau
éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat
Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Mercredi 12 août à partir de 19h00
Entrée gratuite
En partenariat avec l’association Astronomie pour tous
Lunettes spéciales éclipses en vente sur place
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Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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