éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Rue de Bel Ebat Pontchâteau

Informations pratiques

Pontchâteau

éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat

Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Mercredi 12 août à partir de 19h00

Entrée gratuite

En partenariat avec l’association Astronomie pour tous

Lunettes spéciales éclipses en vente sur place

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Rue de Bel Ebat Parc du Manoir de Bel Ebat Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement éclipse Crossac Manoir de Bel Ebat Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44