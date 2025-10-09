Relaxation musicale Vallon des Butineurs Pontchâteau

Pontchâteau

Relaxation musicale

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une parenthèse sonore relaxante au rythme des bols tibétains, didgeridoo et autres instruments du monde avec Esprit Nomade.

Sur inscription à l’Office du Tourisme de Pontchâteau au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Relaxation musicale Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44