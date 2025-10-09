Relaxation musicale Vallon des Butineurs Pontchâteau
Relaxation musicale Vallon des Butineurs Pontchâteau mercredi 8 juillet 2026.
Pontchâteau
Relaxation musicale
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Une parenthèse sonore relaxante au rythme des bols tibétains, didgeridoo et autres instruments du monde avec Esprit Nomade.
Sur inscription à l’Office du Tourisme de Pontchâteau au 02 40 88 00 87 .
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Relaxation musicale Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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