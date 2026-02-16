Atelier photo Objectif Rouen Rouen

Atelier photo Objectif Rouen

Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-06-20 14:00:00

Tout d’abord, visitez l’exposition de la bibliothèque patrimoniale. Puis, accompagnés de son photographe, partez avec votre appareil photo en bandoulière pour une balade en ville afin d’y capturer vos meilleurs clichés. Maisons à pans de bois, monuments de pierre ou vie quotidienne, Rouen s’offre à vous sous différentes facettes pour cet atelier.

Samedi 20 juin, 14h00

Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/atelier-photo-objetif-rouen

Appareil photo non-fournis. .

Atelier photo Objectif Rouen

