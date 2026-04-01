Atelier photographie sténopé enfant Cinéma Getari Enea Guéthary
Atelier photographie sténopé enfant Cinéma Getari Enea Guéthary mercredi 15 avril 2026.
Guéthary
Atelier photographie sténopé enfant
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Un atelier pour découvrir la photographie autrement. Les enfants fabriquent leur propre sténopé (premier procédé photographique) puis expérimentent la lumière et l’image lors d’une séance de prises de vues accompagnée par un photographe. Chaque participant repart avec sa boîte sténopé. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
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English : Atelier photographie sténopé enfant
L’événement Atelier photographie sténopé enfant Guéthary a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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