Atelier photographique, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Atelier photographique 19 et 20 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Seul ou en famille, venez vous faire tirer le portrait ! Après une découverte du patrimoine photographique des Archives et des techniques de cet art, un photographe professionnel vous propose de réaliser votre portrait devant un décor ancien.

Une année ArchiPhotographique !

De septembre 2026 à septembre 2027, les Archives célèbrent les 200 ans de la photographie. Les Journées du Patrimoine 2026 inaugurent le début des manifestations qui seront autant d’occasion de réaliser des focus inédits sur la richesse du patrimoine photographique conservé aux Archives du Puy-de-Dôme !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473234580 https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}] Tramway : ligne A – arrêt Collège Albert-Camus. Parking possible sur place.

Seul ou en famille, venez vous faire tirer le portrait ! Après une découverte du patrimoine photographique des Archives et des techniques de cet art, un photographe professionnel vous propose de un …