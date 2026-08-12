Atelier Planifier son potager en jouant Bibliothèque Pleyben
samedi 6 février 2027 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Atelier Planifier son potager en jouant
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 10:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Atelier Planifier son potager en jouant animé par l’association Jardin Biskoul.
Le samedi 6 février, à 10h à la bibliothèque.
Le kit de cartes légumes Jardin Biskoul est un outil ludique qui permet de découvrir les familles de légumes et planifier son potager. L’objectif est de faciliter le passage à l’action !
La méthodologie se découpe en plusieurs phases. La première est plutôt ludique, la suite devient plus studieuse. En bonus repartez avec quelques semences paysannes.
Sur inscription à la bibliothèque.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée 1h30. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Planifier son potager en jouant Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Pleyben (Finistère)
- Bébéothèque Bibliothèque Pleyben 12 septembre 2026
- Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben 25 septembre 2026
- Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben 1 octobre 2026