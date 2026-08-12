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AGENDA · Pleyben

Atelier Planifier son potager en jouant Bibliothèque Pleyben

samedi 6 février 2027 · Bibliothèque · Pleyben

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
14 Rue de Garsmaria
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Atelier Planifier son potager en jouant

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 10:00:00
fin : 2027-02-06

Date(s) :
2027-02-06

Atelier Planifier son potager en jouant animé par l’association Jardin Biskoul.

Le samedi 6 février, à 10h à la bibliothèque.

Le kit de cartes légumes Jardin Biskoul est un outil ludique qui permet de découvrir les familles de légumes et planifier son potager. L’objectif est de faciliter le passage à l’action !

La méthodologie se découpe en plusieurs phases. La première est plutôt ludique, la suite devient plus studieuse. En bonus repartez avec quelques semences paysannes.

Sur inscription à la bibliothèque.

Tout public à partir de 8 ans.

Durée 1h30.   .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65 

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English :

L’événement Atelier Planifier son potager en jouant Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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