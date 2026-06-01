Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 17 juin 2026.
Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans Mercredi 17 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Mercredi 17 juin Plan des usages de Cabanis spécial familles et adolescents 14h-16h.
Venez construire la bibliothèque de demain !
venez participer à des ateliers pour définir à quoi ressembleront la médiathèque Cabanis et la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine.
“Design de fiction” : imaginez le parcours d’un usager au travers d’un jeu de cartes conçu spécialement pour les bibliothèques !
Inscription
à la Médiathèque José cabanis – petit audito
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}]
Bibliotransfo – Venez construire la bibliothèque de demain !
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026