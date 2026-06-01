Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans Mercredi 17 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Mercredi 17 juin Plan des usages de Cabanis spécial familles et adolescents 14h-16h.

Venez construire la bibliothèque de demain !

venez participer à des ateliers pour définir à quoi ressembleront la médiathèque Cabanis et la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine.

“Design de fiction” : imaginez le parcours d’un usager au travers d’un jeu de cartes conçu spécialement pour les bibliothèques !

Inscription

à la Médiathèque José cabanis – petit audito

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}]

Bibliotransfo – Venez construire la bibliothèque de demain !